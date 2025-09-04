LeMan Soruşturmasında Cezalar Belli Oldu

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Bir karikatürde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, LeMan dergisi yöneticileri de dahil olmak üzere toplamda 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sorumlu yazı işleri müdürleri Zafer Aknar ile Aslan Özdemir, müdür Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve hakkında yakalama kararı bulunan genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün gibi isimler hakkında “Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçuyla 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Aynı karikatürün sahibi Doğan Pehlevan için ise “Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianame üzerinde incelemelerini sürdürüyor.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan karikatürün sahibi Doğan Pehlevan, “Cumhurbaşkanına hakaret” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı. LeMan dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu da benzer suçlamalarla tutuklanmış durumda. Hakkında yakalama kararı bulunan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı’na giriş yapacağı tespit edildi. Bu gelişme üzerine başsavcılık, Özdemir’in İstanbul Havalimanı’nda yakalanması için emniyete gerekli talimatı verdi. Özdemir, Fransa’dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.