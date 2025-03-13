Leonardo CEO’su Baykar’ı Övdü: Ortaklık Memnuniyeti

İTALYAN LEONARDO ŞİRKETİ HAKKINDA

İtalyan Leonardo şirketi, Avrupa’nın en büyük savunma firmaları arasında yer alıyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, Baykar isimli Türkiye’nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cingolani, Baykar’dan ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan övgüyle bahsetti.

BAYKAR’IN YÜKSELİŞİNE VURGU

Leonardo’nun CEO’su Cingolani, son dönemde Baykar’ın savunma sanayisindeki yükselişinin kendisini etkilediğini ifade etti. Baykar ile yapılan ortaklık anlaşmasının ardından, Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda, “Biz mühendisiz, aynı dili konuşuyoruz. Benim gibi kot pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyiyor,” şeklinde açıklama yaparak Bayraktar’ın tarzına da değindi.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLİ TEKNOLOJİ MERKEZİ ZİYARETİ

Cingolani, 23 Ocak’ta Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ettiğini belirterek, bu ziyaretten oldukça etkilendiğini aktardı. Baykar kampüsünün konutları, parkları, kreşleri, yüzme havuzları ve okullarıyla ünlü İtalyan mühendis Adriano Olivetti’nin 1930-1960 yıllarında inşa ettiği Ivrea ideal şehrini andırdığını söyledi.

İNSANSIZ TEKNOLOJİLERDE ORTAKLIĞIN DETAYLARI

Cingolani, 23 Ocak’ta gerçekleştirdiği ziyarette Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından ağırlandığını ifade etti. Leonardo ve Baykar arasında, insansız teknolojiler konusunda bir ortaklık anlaşması 6 Mart’ta Roma’da imzalanmıştı.