Leonardo CEO’sundan Baykar’a Övgü Dolu Sözler

LEONARDO ŞİRKETİ VE BAYKAR İŞBİRLİĞİ

İtalyan Leonardo şirketi, Avrupa’nın önemli savunma şirketleri arasında yer alıyor. Leonardo’nun Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani, Türkiye’nin öncülerinden insansız hava aracı üreticisi Baykar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cingolani, ayrıca Baykar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar hakkında olumlu ifadeler kullandı.

BAYKAR’IN YÜKSELİŞİNE DEĞİNİLDİ

Leonardo, Baykar ile yakın zamanda bir ortaklık anlaşması imzaladı. CEO Cingolani, Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda Baykar’ın savunma sektöründeki son zamanlardaki yükselişinden etkilendiğini dile getirdi. “Biz mühendisiz, aynı dili konuşuyoruz. Benim gibi kot pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyiyor” ifadesini kullanan Cingolani, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’a da övgüde bulundu.

Cingolani, 23 Ocak’ta Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ettiğini ve buradan oldukça etkilendiğini söyledi. Baykar’ın kampüsü, konutları, parkları, kreşleri, yüzme havuzları, okulları ve yardım kuruluşlarıyla ünlü İtalyan mühendis Adriano Olivetti’nin 1930-1960 yıllarında inşa ettiği Ivrea ideal şehrini hatırlatıyor.

İNSANSIZ TEKNOLOJİLERDE ANLAŞMA

Cingolani, 23 Ocak’taki ziyaretinde Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından misafir edildi. Leonardo ve Baykar arasındaki insansız teknolojiler üzerine ortaklık anlaşması, 6 Mart’ta Roma’da imzalandı.