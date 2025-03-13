Leonardo CEO’sundan Baykar’a Övgü Dolu Yorumlar

LEONARDO ŞİRKETİ VE BAYKAR’IN GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ

İtalyan Leonardo şirketi, Avrupa’nın önde gelen savunma firmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, Türkiye’nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Cingolani, Baykar’dan ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan övgü ile bahsetti.

BAYKAR’IN BAŞARILI YÜKSELİŞİ

Leonardo’nun CEO’su Cingolani, Baykar ile yakın zamanda imzalanan ortaklık anlaşmasının ardından, Fransız Le Monde gazetesine verdiği röportajda Baykar’ın savunma sanayisindeki son dönem başarılarına dikkat çekti. Cingolani, “Biz mühendisiz, aynı dili konuşuyoruz. Benim gibi kot pantolon, tişört ve spor ayakkabı giyiyor.” diyerek Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı övgüyle andı.

Cingolani, 23 Ocak’ta Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etmesinin ardından oldukça etkilendiğini dile getirdi. Baykar kampüsündeki konutlar, parklar, kreşler, yüzme havuzları, okullar ve yardım kuruluşlarının, İtalyan mühendis Adriano Olivetti’nin 1930-1960 yıllarında inşa ettiği Ivrea ideal şehrini hatırlattığını belirtti.

ORTAKLIK ANLAŞMASI DETAYLARI

Cingolani, 23 Ocak’ta Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından ağırlanırken, Leonardo ve Baykar arasında 6 Mart’ta Roma’da imzalanan insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına da vurgu yaptı. Bu işbirliği, her iki taraf için önemli fırsatlar sunuyor.