Gündem

Leroy Sane, Oynadığı Maçtan Etkilendi

leroy-sane-oynadigi-mactan-etkilendi

GALATASARAY’IN AÇILIŞ MAÇI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig sezonunun ilk maçında Gaziantep FK’yi 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. Bu karşılaşmada Leroy Sane, resmi bir maçta ilk kez sarı kırmızılı formayı üzerinde taşıdı.

SANE’NİN PERFORMANSI

90 dakika boyunca sahada kalan Sane, skora doğrudan bir katkıda bulunamasa da, özellikle ikinci yarıda sergilediği etkili oyunla dikkatleri üzerine topladı. Bununla birlikte, Alman futbolcunun maçı etkileyen en büyük unsur, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu zeminindeki olumsuz koşullardı.

Sabah Gazetesi’nin haberine uygun olarak; Sane, karşılaşmanın ardından soyunma odasında stadyumun zeminine dair olumsuz düşüncelerini takım arkadaşları ve teknik heyetle paylaştı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Bakanlık Harekete Geçti, Osimhen Ödemeleri.”

Süper Lig kulüpleri, büyük bütçeli transferler sonrası denetim altına alındı. Hazine Bakanlığı, yurt dışı transferleri için gelen rekor ceza uygulamaları başlatacak.
Gündem

Bağcılar’da 13 Katlı Binada Yangın

Bağcılar'da 13 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki sakinlerde korku ve paniğe yol açtı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.