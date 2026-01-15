Leyla Aydemir Davasında Yargıtay Gelişmeleri Bekleniyor

AĞRI’DA LEYLA AYDEMİR DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

2018 yılında kaybolmasının ardından 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021’de sanıklar hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamalarından beraat kararı vermişti. Ancak bu karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da onaylanmıştı.

YARGITAY’DAN BOZMA KARARI

Yargıtay, dosyada yetersiz araştırma yapıldığı gerekçesiyle önceki kararları bozdu. Bozma kararında, olayla ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarının kaynağının araştırılmadığı ve bir CD kaydında yer alan kişilerin belirlenmediği ifade edildi.

YENİ DELİLLER IŞIĞINDA DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin dava, yeni deliller doğrultusunda yeniden ele alınacak. Ses kayıtlarında, bir AFAD personelinin kaybolan Leyla’yı tutulduğu kilerde canlı bulduğu iddiası dikkat çekiyor. Ancak sanıklardan birinin, “Biz zaten bırakacağız, çocuğa zarar verme niyetimiz yoktur.” ifadesiyle personeli ikna ettiği kaydedildi.

AFAD PERSONELİ TANIK OLARAK DİNLENECEK

16 Ocak’ta yapılacak duruşmada, AFAD personeli ses kayıtlarıyla ilgili tanık olarak dinlenecek. Ayrıca, savcılığın yürüttüğü derinlemesine soruşturmanın sonuçları da mahkeme dosyasına eklenecek.