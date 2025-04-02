LGS 2024 Başvuruları E-Okul’da Başladı

BAŞVURU SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi 2024 için başvuru sürecini resmi olarak başlattı. Milyonlarca öğrenciyi etkileyen bu sınav maratonunda ilk adım bugün atılmış durumda. Peki, başvuru nasıl gerçekleştirilecek ve sınav ne zaman olacak? İşte tüm detaylar.

BAŞVURULAR E-OKUL ÜZERİNDEN YAPILACAK

LGS başvuruları 2-16 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Okul sistemi aracılığıyla yapılacak. Bu süreçte herhangi bir ücret ödenmeyecek. Öğrenciler ve veliler, bu tarihleri kaçırmamak için harekete geçti. Ancak önemli bir nokta var: Başvuru öncesi öğrencinin bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor.

BİLGİ GÜNCELLEME SORUMLULUĞU OKULLARDA

MEB’in yaptığı duyuruda, başvuru öncesinde öğrencinin bilgilerinin e-Okul sisteminde güncellenmesinin zorunlu olduğu ifade edildi. Bu güncelleme, öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Eğer bilgiler güncellenmezse, sınav sürecinde sorunlar yaşanabiliyor. Velilere ve öğrencilere “okulunuzla iletişime geçin” çağrısı yapıldı.

SINAV TARİHİ VE OTURUMLAR

LGS merkezi sınavı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav, iki oturum şeklinde düzenlenecek. Sözel oturum saat 09.30’da başlayacak ve 50 soru, 75 dakikadan oluşacak. Sayısal oturum ise saat 11.30’da başlayacak ve 40 soru, 80 dakikadan meydana gelecek. Öğrencilerin LGS puanı, liselere yerleşmede kritik bir rol oynayacak. Hazırlıklar şimdiden hız kazandı.

SONUÇLAR VE TERCİH DÖNEMİ

Sınav sonuçları 11 Temmuz 2024’te MEB’in resmi internet sitesinde açıklanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarına erişim sağlayabilecek. Sonuçların ardından tercih dönemine geçilecek. Tercih süreci 14-24 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Öğrencilerin bu tarihlere dikkat etmesi büyük önem taşıyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN UYARILAR

MEB, süreci yeterince takip etmeyenlerin hak kaybı yaşayabileceğine dikkat çekti. Öne çıkan hatırlatmalar şu şekilde sıralanabilir: Başvurular yalnızca e-Okul üzerinden yapılacak. Sınav ücretsiz, ek ücret talep edenlere güvenmemek gerekiyor. Eğer bilgi güncellemesi yapılmazsa başvuru geçersiz sayılabiliyor.