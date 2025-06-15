LGS Sınav Sonuçları Açıklandı! 1 Milyon Öğrenci Ter Dökme İmkan Buldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan bu sınavın ilk kısmı saat 09.30’da başladı ve 10.45’te tamamlandı. İkinci oturum ise 11.30’da başlayarak saat 12.50’de sona erdi. LGS kapsamındaki sınavın soru ve cevap anahtarları, “www.meb.gov.tr” adresinden erişime açıldı.

MERKEZİ SINAVIN DETAYLARI

Yurt içinde sınav, 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda yapıldı. Yurt dışında ise 13 sınav merkezi, 13 okul ve 37 salonda sınav uygulandı. Bu yıl sınav için hazırlıklar, 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105 ve az gören 299 öğrenci için gerekli tedbirler alındı. Ayrıca, özel durumu olan 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine de izin verildi.

OTURUMLAR ARASINDAKİ ARA

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Öğrencilerin bu sorular için 75 dakikaları bulunuyordu. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru yöneltildi ve öğrencilerin bu bölüm için 80 dakikası vardı. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderebildi. LGS merkezi sınavına katılım zorunlu değilken, sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

VELİLERİN DESTEĞİ

Çankaya’daki Anıttepe Ortaokulu’nda sınava katılan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okula gelerek girişlerin başlamasını beklediler. Okuldaki görevliler, öğrencileri bilgilendirerek, üst araması yaptıktan sonra sınıflara aldı. Bazı veliler de çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelerek destek verdi. Görevliler, sınav süresince okul çevresinde bekleyenlerin sessiz olmalarını talep etti.