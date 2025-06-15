LGS Sınavı Tamamlandı, 1 Milyon Öğrenci

MERKEZİ SINAVIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE ZAMAN

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30’da başlayarak, 10.45’te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30’da başlayıp, 12.50’de tamamlandı. Sınav, Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda yapıldı. Sınav hazırlığı, 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak ayarlandı. Aynı zamanda gerekli tedbirler alınıp görme engelli 105, az gören 299 öğrenci için de destek sağlandı. Özel durumları nedeniyle 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan sunuldu.

SINAVIN İKİ OTURUMU VE SÜRELERİ

Sınavın ilk bölümünde sözel alanlardan sorular yöneltildi. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve bu soruları yanıtlama süresi olarak 75 dakika verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 soru sorulacak ve öğrencilerin bu bölüm için 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasında 45 dakikalık bir ara verilerek, öğrencilerin okul bahçelerine çıkıp ihtiyaçlarını gidermelerine olanak tanındı. Katılım zorunlu olmayan LGS merkezi sınavına katılmayan öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

VELİLERİN DESTEKLERİ VE SINAV ORTAMI

Sınav günü, Çankaya’daki Anıttepe Ortaokulu’nda sınava girecek öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okul görevlileri, öğrencileri bilgilendirip, gerekli güvenlik kontrollerini yaparak sınıflara yönlendirdi. Bazı veliler çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar eşlik etti. Görevliler, sınav süresince okul çevresinde bekleyenlerin sessiz olmaları gerektiğini hatırlattı.