LGS Soru-Cevap Anahtarı Yayımlandı!

SINAVIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMANLAR VE OTURUM AYRIMI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan bu sınavın birinci kısmı saat 09.30’da başladı ve 10.45’te sonlandı. İkinci oturum ise 11.30’da başlayarak, saat 12.50’de tamamlandı. Sınavda yer alan soru ve cevap anahtarları “www.meb.gov.tr” adresinden yayımlandı.

Merkezi sınav, Türkiye genelinde toplam 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda uygulandı. Yurt dışında ise 13 sınav merkezi, 13 okul ve 37 salonda gerçekleştirildi. Bu yılki sınav hazırlığı, 8’inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 10 bin 916 öğrenci göz önünde bulundurularak yapıldı. Ayrıca, görme engelli 105 ve az gören 299 öğrenci için gerekli önlemler alındı. Özel durumlarına sahip 199 öğrencinin evde veya hastanede sınav yapmasına imkan tanındı.

OTURUMLAR ARASINDAKİ İHTİYAÇ KONTROLÜ

Sınavın ilk oturumunda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltildi ve bunu yanıtlama süresi 75 dakika olarak belirlendi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 soru sorulacak ve bu oturum için öğrencilere 80 dakika süre tahsis edilecek. İki oturum arasında 45 dakikalık bir ara verildi. Bu sürede öğrencilerin okul bahçelerine çıkmasına ve ihtiyaçlarını gidermesine olanak sağlandı. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yönlendirilecek.

VELİLERİN DESTEK OLDUĞU GÜN

Çankaya’daki Anıttepe Ortaokulu’nda sınav için gelen adaylar, sabah erken saatlerden itibaren okula ulaşıp girişlerin başlamasını bekledi. Okul görevlileri tarafından yapılan uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı. Bazı veliler de sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar eşlik ederken, görevliler sınav süresince okul çevresinde bekleyenlerin sessiz olmalarını talep etti.