LGS Tamamlandı! 1 Milyon Öğrenci Emek Verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav gerçekleşti. Sınav, iki oturumdan meydana geldi ve ilk oturum saat 09.30’da başladı. İlk oturum 10.45’te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayarak 12.50’de tamamlandı. Bu merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda gerçekleştirildi. Bu yıl sınava hazırlık, 8’inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Ayrıca, görme engelli 105 ve az gören 299 öğrenci için gerekli önlemler alındı. Özel durumları nedeniyle 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan sağlandı.

İKİ OTURUM ARASINDAKİ DİNLENME SÜRESİ

İlk oturumda sözel alanlardan sorular yöneltildi. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sunuldu ve 75 dakika cevaplama süresi verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak ve bu bölüm için öğrencilerin 80 dakikası olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık dinlenme süresinde, öğrenciler okul bahçesine çıkıp ihtiyaçlarını giderebildi. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

VELİLERİN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Çankaya’daki Anıttepe Ortaokulu’nda sınava girecek öğrenciler, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okulda görevli personel, öğrencileri bilgilendirerek gerekli kontrollerin ardından sınıflara aldı. Bazı veliler sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar geldi. Görevliler, sınav süresince okul çevresinde bekleyenlerin sessiz olmalarını isteyerek sınav atmosferinin bozulmamasına yönelik önlemler aldı.