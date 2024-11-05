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“LGS Tarihi MEB Tarafından Açıklandı”

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2024-2025 LGS SINAV TARİHİNİN BELLİ OLMASI

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği “2024-2025 LGS sınav tarihi ne zaman, LGS hangi tarihte” sorusuyla ilgili yanıt, MEB tarafından gelen son dakika açıklamasıyla netleşti.

LGS SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik merkezi sınav, 15 Haziran 2025’te yapılacak. 8’inci sınıf öğrencileri için düzenlenecek bu sınavda, tüm sorular 8. sınıf ders kitaplarının öğretim programında yer alan konu ve kazanımlar dikkate alınarak hazırlandı ve geçen yılki uygulamayla aynı şekilde ilerleyecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran 2025’te sona erecek.

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