“Ligde De Aynı Futbolu Oynayacağız”

NEDEN MANCHESTER DOMİNANT DEĞİLDİ?

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin Manchester United karşısında 3 puanı kaçırdığını ifade ediyor. Mourinho, “Neden Manchester dominant olan taraf değildi? Çünkü rakip iyiydi. Takımım tebriği hak ediyor. Şimdi aynı futbolu ligde de oynayacağız” diyerek durumu değerlendiriyor.

TAKIM PERFORMANSI ÜZERİNE YORUM

Mourinho, takımının iyi bir performans sergilediğine vurgu yapıyor ve bu başarıyı övgüyle karşılıyor. İlerleyen maçlarda da aynı futbol anlayışıyla devam edeceklerini belirtiyor.