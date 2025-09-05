Lionel Messi Veda Etti! Gözyaşlarıyla

MAÇTAN KALAN GÖRÜNTÜLER

Conmebol Dünya Kupası eleme karşılaşmasında Arjantin, Venezuela’yı ağırlayarak 3-0 gibi net bir skorla galip geldi. Maçın en dikkat çeken ismi Lionel Messi, karşılaşmanın ardından sorulara çarpıcı yanıtlar verdi. Arjantin takımına galibiyeti getiren goller 39. ve 80. dakikalarda Lionel Messi, 76. dakikada ise Lautaro Martinez tarafından atıldı.

DÜNYA KUPASINA VEDA MUJDESİ

Dünya futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan Messi, 2026 Dünya Kupası’nın muhtemelen son büyük uluslararası turnuvası olacağını ve ülkesinde artık resmi bir maç yapmayacağını açıkladı. Umut ve heyecan dolu olduğunu belirten Messi, “Başka bir Dünya Kupası oynayacağımı sanmıyorum, en mantıklısı oraya ulaşamayacak olmamdır. Ama işte buradayız, umut ve heyecan doluyum. Fakat bu gün gün, maç maç ilerleyen bir süreç. Bu yıl çok fazla maçımız oldu, çok fazla seri oynadık. Neyse ki üç maçı üst üste oynayabildim. Gün gün, hislerimi takip ederek ilerliyorum” dedi.

38 yaşındaki futbolcu, evinde çıktığı son maça dikkat çekerek, “Bugün burada puan için oynadığım son maç olduğu çok açık ama ben her gün kendimi iyi hissetmeye ve en önemlisi kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. Eğer kendimi iyi hissedersem keyif alıyorum. Eğer iyi hissetmezsem, orada olmayı tercih etmiyorum. Çok şey yaşandı, burada böyle bitirebilmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Halkımla birlikte kutlama yapabilmek… Barcelona’da uzun yıllar boyunca çok sevgi gördüm ama hayalim bunu burada, kendi ülkemde, kendi halkımla birlikte yaşamaktı. Uzun yıllar boyunca çok şey söylendi ama ben hep yaptığımız güzel şeyleri hatırlıyorum. Deneyen ve başarılı olamayan bu grubu hatırlıyorum ama her şeye rağmen yaşadıklarımız olağanüstüydü” ifadelerini kullandı.