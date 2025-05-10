Lise Eğitimi Kısalıyor mu? Yeni Modeller Var!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber ile yaptığı röportajda zorunlu lise eğitimi süresinde olası değişiklikler konusunda bilgiler verdi. Sanayi ve ticaret sektörlerinin “nitelikli iş gücü” taleplerine yanıt verilmesi için gündeme getirilen önerilerin, toplumsal uzlaşı sağlanırsa hükümet tarafından ele alınabileceğini ifade etti. Üç farklı eğitim modelinin üzerinde duruluyor: 3+1 Eğitim Modeli, 2+2 Eğitim Modeli ve Yaş Esaslı Model. Bu modeller, lise eğitim süresinin kısaltılması ve gençlerin erken yaşta iş gücüne dâhil olması veya üniversite hazırlığının isteğe bağlı hâle getirilmesi amacı taşıyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ: LİSE 3 YILA İNİYOR

Bu modelde, zorunlu lise eğitimi 3 yıllık bir süreyle sınırlı kalacak. Öğrenciler, 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması alabilecek ve 12. sınıf isteğe bağlı olacak. Bu aşamada, üniversiteye hazırlık için özel bir müfredat sunulacak. Model, iş gücüne erken katılımı artırmayı ve üniversiteye hazırlığı esnekleştirmeyi amaçlıyor. Hürriyet’in haberine göre, bu model, sanayi sektörünün isteklerine yanıt verme potansiyeliyle mevcut eğitim sistemine en uygun seçenek olarak görülüyor.

2+2 EĞİTİM MODELİ: ZORUNLU EĞİTİM 2 YIL

Radikal bir seçenek olarak öne çıkan 2+2 modeli, zorunlu lise eğitimini 2 yıla indirgiyor. 10. sınıfı tamamlayan öğrenciler, 16 yaşına geldiklerinde lise diploması alabilecek. İsteyen öğrenciler, ek 2 yıl eğitim alarak üniversiteye hazırlık yapabilir veya mesleki eğitim programlarına yönlendirilerek mesleki eğitime geçiş yapabilir. Bu model, mesleki eğitim ve erken iş gücüne katılımı teşvik etmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar, 2 yıllık eğitimin akademik yeterlilik açısından tartışmalı olabileceğini belirtiyor.

YAŞ ESASLI MODEL: 16 YAŞINDA DİPLOMA

Üçüncü öneri, zorunlu eğitimi yaşa dayalı olarak düzenliyor. Bu modele göre, 16 yaşına ulaşan öğrenciler, sınıf seviyesinden bağımsız bir şekilde zorunlu eğitimlerini tamamlamış sayılacak ve lise diploması alabilecek. Model, bireysel gelişim hızı dikkate alınarak öğrencilerin erken mezuniyeti hedefleniyor. Ancak, yaş esaslı sistemin eğitim kalitesine olan etkileri ve uygulamadaki zorluklar sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı.

Bakan Tekin’in Vurguları

Bakan Tekin, bu önerilerin sanayi ve ticaret odalarından gelen “nitelikli iş gücü” talepleri doğrultusunda şekillendiğini belirtti. Tekin, “Toplumsal uzlaşı sağlanabilecek düzenlemeler kabine tarafından değerlendirilecek” ifadesini kullandı ve belirtilen modellerin pilot uygulamalara tabi tutulabileceğini kaydetti. Tekin, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitim yapısında esneklik sağlamanın, hem öğrencilerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılama potansiyeli taşıdığını savundu.