Lise Eğitimi Kısaltılıyor Mu? 3 Yeni Model!

ZORUNLU LİSE EĞİTİMİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’e yaptığı açıklamada zorunlu lise eğitim süresinde değişiklikler yapılabileceğini ifade etti. Sanayi ve ticaret sektörlerinin “nitelikli iş gücü” taleplerini karşılamak için gündeme getirilen önerilerin, toplumsal uzlaşı sağlandığı takdirde kabine tarafından değerlendirilebileceğini belirtti. Üç farklı eğitim modeli şu anda tartışma aşamasında: 3+1 Eğitim Modeli, 2+2 Eğitim Modeli ve Yaş Esaslı Model. Bu modeller, lise eğitiminin süresini kısaltarak gençlerin erken yaşta iş gücüne katılımını veya üniversiteye hazırlığı isteğe bağlı hale getirmeyi hedefliyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ: LİSE 3 YILA İNIYOR

Bu modelle birlikte zorunlu lise eğitim süresi 3 yılla sınırlanacak. Öğrenciler, 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması alacak. 12. sınıf ise tamamen isteğe bağlı olacak ve üniversite sınavına hazırlık odaklı bir müfredat sunacak. Bu model, hem iş gücüne erken katılımı hem de üniversiteye hazırlığı esnek hale getirmeyi amaçlıyor. Bu model, Hürriyet’in haberine göre, sanayi sektörünün taleplerine en uyumlu çözüm olarak görülüyor.

2+2 EĞİTİM MODELİ: ZORUNLU EĞİTİM 2 YIL

Daha radikal bir öneri olan 2+2 modeli, zorunlu lise eğitim süresini 2 yıla indiriyor. 10. sınıfı tamamlayan öğrenciler, 16 yaşında lise diploması alabilecek. İsteyen öğrenci, ek 2 yıl daha eğitim alarak üniversiteye hazırlanabilecek veya mesleki eğitim programlarına yönelip katılabilecek. Bu model, özellikle mesleki eğitim ve erken iş gücü katkısını teşvik etmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlar, bu 2 yıllık eğitimin akademik yeterlilik açısından tartışmalara neden olabileceğini vurguluyor.

YAŞ ESASLI MODEL: 16 YAŞINDA DİPLOMA

Üçüncü model, zorunlu eğitimi yaş kriterine bağlayarak şekilleniyor. Bu modelle, 16 yaşına ulaşan öğrenciler, sınıf seviyesinden bağımsız olarak zorunlu eğitimlerini tamamlamış sayılacak ve lise diploması alabilecek. Bu sistem, öğrencilerin bireysel gelişim hızlarını göz önüne alarak erken mezuniyeti mümkün kılmayı amaçlıyor. Fakat, yaş esaslı sistemin eğitim kalitesine etkisi ve uygulama zorlukları sosyal medya üzerinde tartışma konusu oldu.

BAKAN TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin, önerilerin sanayi ve ticaret odalarından gelen “nitelikli iş gücü” talepleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. “Toplumsal uzlaşı sağlanabilecek düzenlemeler kabine tarafından değerlendirilecek” diyen Tekin, aynı zamanda bu modellerin pilot uygulamalarla deneneceğini ima etti. Tekin, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminde esneklik sağlamanın, hem öğrencilerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verebileceğini savundu.