Lise Eğitiminde Alternatif Modeller Tartışılıyor

ALTERNATİF EĞİTİM MODELLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILMAKTA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise eğitim sistemindeki mevcut sorunları gidermek için 2+2, 3+1 ve 2+1 gibi alternatif eğitim modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimciler arasında bu konuyla ilgili çeşitli görüşler ortaya çıkıyor. Zorunlu eğitimin yaş sınırı ile esnek bir yapı ihtiyacı, tartışmaların önemli noktaları arasında yer alıyor.

MODELLERİN DETAYLARI

3+1 modeli, ilk üç yılı zorunlu eğitim olarak, son yılı ise üniversiteye hazırlık aşaması olarak değerlendiriyor. 2+2 modeli ise ilk iki yılın ardından öğrencilere diploma verilmesini, kalan iki yılın ise öğrencinin tercihine bağlı olarak yapılandırılmasını öneriyor. Bazı eğitimciler ise lisede zorunlu eğitimin kaldırılması gerektiğini savunuyor.

EĞİTİMCİLERİN GÖRÜŞLERİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Baştuğ, sistemin öğrencilerin yaşam beklentilerine göre şekillenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Baştuğ, “zorunlu eğitimin 16 yaşla sınırlandırılması gerektiğini” ifade ediyor. Diğer yandan, Doç. Dr. Turgay Öntaş, ortaöğretim sürecinin ilk iki yılının zorunlu, sonraki yılların ise öğrencilerin ilgi ve kariyer planlarına göre düzenlenebileceği bir model öneriyor.

BAKANLIK DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konu hakkında yaptığı açıklamada henüz kesin bir kararın alınmadığını belirtiyor. Bakanlık, tüm görüşleri dikkate alarak nihai kararı siyasi mekanizmalarda şekillendirecek. Eğitim İş Sendikası ise bu tartışmaların dezavantajlı kesimlerin eğitim sisteminden kopmasına ve erken yaşta iş gücü piyasasına itilmesine neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.