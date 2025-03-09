Lise Mezunu Memur Alımı İçin Başvuru Başlıyor

ŞENOBA BELEDİYESİ MEMUR ALIMI DUYURUSU

Şenoba Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde istihdam edilecek düz memur pozisyonları için hem kadın hem de erkek adaylar başvuruda bulunabiliyor. Personel alımı, 11. dereceli kadrolara yapılacak ve yalnızca lise mezunları arasından KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olanlar değerlendirmeye alınacak.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

Şenoba Belediyesi memur alımı için başvurular 14 Nisan 2025’te başlayacak ve 17 Nisan 2025’te sona erecek. Adayların başvurularını şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru adresi ise Başkaya Mahallesi Taşaltı Caddesi No:43, Şenoba Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Şırnak olarak belirtiliyor.

İLAN DETAYLARI

Şenoba Belediyesi’nin bu memur alımı hakkında daha fazla bilgiyi ilan detaylarında bulmak mümkün. Yayımlanan ilanla ilgili tüm detaylara aşağıdaki link üzerinden ulaşılabiliyor: İlan Metni: https://yerelyonetimler.csb.gov.tr/sirnak-ili-senoba-belediye-baskanligina-ilk-defa-atanmak-uzere-memur-alim-ilani-duyuru-456555