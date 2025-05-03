Livakovic Fenerbahçe’den Ayrılmayı Planlıyor

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fenerbahçe, 2023 yazında 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Dominik Livakovic ile beklediği başarıyı elde edemedi. Fanatik’te yer alan bilgilere göre, bu sezon yaşanan sakatlıklar nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho’nun birinci kaleci tercihi olamayan Hırvat eldiven, geleceğiyle ilgili köklü değişiklikler yapma niyetinde. 2026 Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı’nın kalesini koruma hedefinde olan 30 yaşındaki kaleci, ligin geri kalan 5 maçında süre alamazsa Fenerbahçe ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

PERFORMANS ANALİZİ VE YEDİKLERİ GOL

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe’ye katılan Livakovic, büyük beklentilerle geldi. Özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki performansı ile dikkat çekmişti. Japonya ve Brezilya ile oynanan maçlardaki penaltı kurtarışları, Hırvatistan’ın yarı finale ulaşmasında kritik öneme sahipti ve L’Équipe’ten 10/10 reyting alarak tarihe geçti. Ancak Fenerbahçe’de şu ana kadar sadece 30 maçta forma giyerek 36 gol yemesi, 9 maçta kalesini gole kapatması dikkat çekti. Sakatlıklar ve İrfan Can Eğribayat’ın yükselen performansı, düzenli olarak forma giymesini zorlaştırdı. Mourinho’nun Eğribayat’a daha fazla şans vermesi de Livakovic’in motivasyonunu düşürdü.

2026 DÜNYA KUPASI HEDEFİ VE GELECEK PLANI

Livakovic, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Hırvatistan’ın birinci kalecisi olmayı hedefliyor. Ancak düzenli oynama şansı bulmadığı takdirde, Ivica Ivusic veya Nediljko Labrovic gibi rakiplerine kaleyi kaptırma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Fanatik’in haberine göre, 30 yaşındaki kaleci, kalan 5 lig maçında (Gaziantep FK, Bodrum FK, Adana Demirspor, Konyaspor ve Antalyaspor) süre almadığı takdirde, sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılarak daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı planlıyor.