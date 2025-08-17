Liverpool Taraftarı Irkçı Sözler Söyledi!

ANTİSUÇ HAREKETİNE GEÇİLDİ

İngiltere Premier Ligi başlangıcında gerçekleşen Liverpool-Bournemouth mücadelesinde, konuk ekipteki 25 yaşındaki Ganalı futbolcu Antoine Semenyo, ev sahibi taraftarlar tarafından ırkçı sözlere maruz kaldı. Maçın 29. dakikasında, Bournemouth’un sağ kanat oyuncusu Semenyo’ya bir Liverpool taraftarının ırkçı ifadeler kullanması üzerine, hakem Anthony Taylor oyunu bir süreliğine durdurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merseyside polisinin yaptığı açıklamada, futbolcuya karşı ırkçı davranışta bulunan 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkarıldığı ve konu hakkında bir soruşturma açıldığı ifade edildi.

Semenyo, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram’dan yaptığı paylaşımda destek veren herkese teşekkür ederken, “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesinin bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool futbolcularına ve profesyonelce hareket eden Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” sözlerini kullandı.

FUTBOLUN GÜCÜ

Liverpool’un 4-2 galip geldiği maçta, takımı adına iki gol atan Ganalı oyuncu, “Futbol, en önemli anlarda en iyi tarafını gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. Ben de bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için ve bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu. Premier Lig ve Liverpool, yaptıkları açıklamalarla Semenyo’nun yanında olduklarını ifade etti ve yaşanan durumu kınadı.