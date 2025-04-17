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Liverpool, Van Dijk’la Sözleşme Uzattı

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İMZALANDIĞI DUYURULDU

İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool, Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk ile yapılan sözleşme yenilemesi hakkında bilgi verdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcunun 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladığı bildirildi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Virgil van Dijk, imza töreninin ardından Liverpool’un resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, bu durumdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Van Dijk, “Gurur verici, sevinç dolu bir duygu. Kariyerimde bugüne kadar kat ettiğim yol, bu kulüpte iki yıl daha geçirebilmek muhteşem ve çok mutluyum. Her zaman Liverpool’du. Burasının benim ve ailem için doğru yer olduğuna dair kafamda hiçbir şüphe yoktu. Ben Liverpool’luyum.” şeklinde konuştu.

LIVERPOOL’DAKİ BAŞARILARI

2018 yılında Southampton’dan Liverpool’a transfer olan Van Dijk, İngiliz kulübünde toplam 314 maçta forma giydi ve 27 gol attı. Hollandalı futbolcu, Liverpool kariyeri boyunca Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Cup ve Lig Kupası gibi önemli şampiyonluklar yaşadı.

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