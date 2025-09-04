Lizbon’da Tramvay Kazası: 15 Ölü

KAZA DETAYLARI

Portekiz’in başkenti Lizbon’da meydana gelen tramvay kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 5’i ağır toplam 18 kişi ise yaralandı. Ülke basınındaki haberlere göre, Lizbon’un simgelerinden biri olan ve turistlerin ilgisini çeken Gloria tramvayı, yerel saatle 18.00 sularında raydan çıktı.

CUMHURBAŞKANI’nın AÇIKLAMASI

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yazılı bir açıklama yaparak kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı, olaydan dolayı derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, tramvaydan dumanların yükseldiği ve insanların enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Kazanın ardından Portekiz hükümeti bir günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, Lizbon Belediyesi de olay dolayısıyla 3 günlük yas dönemi başlattı.