Los Angeles’ta Etnik Yapı Tartışılmakta

GÖÇMENLERE YÖNELİK SERT POLİTİKALARIN ETKİSİ

Donald Trump’ın göçmenlere yönelik sert politikaları, ülkeyi adeta kaos ortamına sürüklüyor. Ülkenin kalabalık kentlerinden biri olan Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) düzensiz göçmenlere yönelik baskınları ve sınır dışı etme politikaları kitlesel protestolara yol açtı. Göçmenlerin varlığını savunan bazı gruplar sokaklara çıkarak gösterilere devam ederken, Başkan Donald Trump yönetimi de olaylara yanıt vermeye devam ediyor.

PROTESTOLARDA MEKSİKA BAYRAĞI

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, bazı göstericilerin Meksika bayrağı taşıması, protestoların “simgesi” haline geldi. Meksika bayrağı, özellikle Meksika kökenli 3,4 milyondan fazla insanın yaşadığı ve “diasporanın başkenti” olarak tanınan Los Angeles’ta, göçmenlikle ilgili protestoların önemli bir unsuru haline geldi. Ancak, Cumhuriyetçi partililer bu duruma karşı büyük bir tepki gösteriyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu durumu eleştirerek, “Yabancı bayrak taşıyan isyancılar görevlilere saldırıyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın Başdanışmanı Stephen Miller, protestocuları “yabancı uyruklu, yabancı bayrak sallayan isyancılar” olarak nitelendirdi. Olayların ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Los Angeles’ta yaşayan Meksikalılara provokasyondan uzak durmaları çağrısında bulundu.

TOPRAK ALIMLARININ TARİHİ

Yaşanan bu olaylar, ABD’nin Meksika’dan satın aldığı toprakları yeniden gündeme getirdi. ABD, bugünkü topraklarının yaklaşık yüzde 40’ına yakını, kolonici güçlerden ve bölge ülkelerinden satın alarak elde etti. Bu toprakların bir kısmı ise şu anda düzensiz göçmen sorunuyla karşılaşan Meksika’ya aitti.

Texas’ın ABD’ye 28’inci eyalet olarak katılmasının ardından başlayan 1846-1848 yılları arasındaki ABD-Meksika Savaşı, Guadalupe-Hidalgo Antlaşması’nın imzalanmasıyla sona erdi. Bu antlaşma gereği Meksika, 15 milyon dolarlık ödeme ve ABD’nin Meksika’nın vatandaşlarına olan 3 milyon dolarlık borcunu üstlenmesi karşılığında yaklaşık 1 milyon 300 bin kilometrekarelik alanı ABD’ye bıraktı.

GADSDEN SATIN ALIMININ SONUÇLARI

Guadalupe-Hidalgo Antlaşması sonrası, Mesilla Vadisi üzerindeki gerilim devam etti. 1853’te Meksikalı yetkililerin Amerikalıları, bu tartışmalı vadideki mülklerinden sürmesi üzerine dönemin ABD Başkanı Franklin Pierce, diplomat James Gadsden’ı müzakerelere gönderdi. Sonuç olarak, ABD, 8 Haziran 1854’te “Gadsden” satın alımıyla 77 bin kilometrekarelik bir alanı 10 milyon dolara Meksika’dan aldı. Bu anlaşma ile birlikte ABD’nin mevcut güney sınırları belirlenmiş oldu.

LOS ANGELES’TA Protestolar ve Güvenlik Önlemleri

Los Angeles’da, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amaçlı gösteriler devam ediyor. Donald Trump yönetimi, bu olaylara yanıt vermiş durumda. ICE karşıtı protestolarda, birçok gösterici gözaltına alındı ve güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Ayrıca bazı araçlar, protestocular tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. ABD Başkanı Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için önce 2 bin Ulusal Muhafız’ı bölgeye görevlendirmiş, sonrasında ise ilave olarak 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi asker daha görevlendirdiğini duyurdu.