Louvre Müzesi Soygununda Sistemsel Zaaflar Tespit Edildi

louvre-muzesi-soygununda-sistemsel-zaaflar-tespit-edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te geçen yıl Louvre Müzesi’nde meydana gelen yaklaşık 100 milyon dolarlık soygun ile ilgili yürütülen soruşturmada, olayın “sistemsel başarısızlıkların” bir sonucu olduğu belirlenmiş durumda.

70 OTURUM SONRASI ARA DEĞERLENDİRME

Soruşturmayı yürütmekte olan milletvekilleri Alexandre Portier ve Alexis Corbiere, gerçekleştirdikleri 70 oturumun ardından kamuoyuna ara değerlendirmelerini sundu. Portier, basın toplantısında “Louvre’daki hırsızlık bir kaza değil. Müzedeki sistemsel zaafları ortaya koyuyor.” şeklinde ifadelerde bulundu. Kurumun “riskleri inkar ettiğini” öne süren Portier, yönetimin “şu anda görevini yerine getiremediğini” vurguladı.

İSTİFA TALEBİ REDDEDİLDİ

Müze yöneticisi Laurence des Cars, 19 Ekim’de yaşanan soygunun ardından istifasını sunmuştu; fakat 2021 yılında onu göreve atayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu talebi kabul etmemişti. Muhalefet parti milletvekilleri tarafından oluşturulan soruşturma komisyonunun, önümüzdeki hafta müze yönetimi ile Kültür Bakanı Rachida Dati’yi dinlemesi bekleniyor. Aralık ayı başında kurulan komisyonun nihai raporunu mayıs ayı başında açıklaması planlanmakta.

MÜCEVHERLER HALA KAYIP

Fransa Kültür Bakanlığı, soyguna ilişkin kendi iç denetimini başlatmış bulunuyor. Ayrıca, Senato da Fransa’da ve uluslararası alanda büyük yankılar uyandıran soygunla ilgili ayrı oturumlar düzenliyor. Polis, aralarında iki şüpheli hırsızın da bulunduğu dört kişiyi gözaltında tutuyor. Ancak tahmini değeri 102 milyon dolar olan ve Fransız kraliyet mücevherlerinden oluşan sekiz parça hala kayıp.

