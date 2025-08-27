Lübnanlı Gazeteciler, Barrack’a Tepki Gösterdi

TEPKİLERİN SEBEBİ BARRACK’IN SÖZLERİ

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın basın mensuplarına yönelik ifadelerine karşı sert bir tepki gösterdi. Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yönelttiği sırada Barrack’ın sesin yükselmesi üzerine kullandığı “Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız” sözlerine itiraz edildi. Yapılan açıklamada, Barrack’ın gazetecilere hakaret ettiği belirtilerek sözleri kınandı ve kendisinden açık bir şekilde özür dilemesi talep edildi. Aksi takdirde, kendisinin “boykot edileceği” ifade edildi.

MEDYA HAKLARI VE DİPLOMASİ

Sendika, “Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmasıdır” açıklamasını yaptı. “Basın mensuplarının davranışları için Barrack’ın ‘hayvani’ nitelemesini kullanmasının şaşkınlıkla karşılandığı” vurgulanarak bu ifadelerin “kabul edilemez” olduğu belirtildi. Ayrıca, sendika Barrack’tan medya camiasından açık bir özür açıklaması yapmasını istedi.

BİLİNDİĞİ ÜZERE ÜZÜNTÜYLE KARŞILANAN AÇIKLAMA

NNA, konuyla ilgili Enformasyon Bakanı Paul Markus’un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya da yer verdi. Bakan Markus’un gelişmeleri yurt dışından takip ettiği ve Barrack’ın Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basın mensuplarına yönelik ifadelerini üzüntüyle karşıladığı bilgisi verildi. Açıklamada, Bakanlığın her bir gazetecinin onuruna ve statüsüne son derece önem verdiği ifade edildi.

KONUYLA İLGİLİ YORUMLAR

Lübnanlı eski Bakan Ziyad Makari de ABD merkezli X şirketinin platformunda konuya ilişkin bir yorumda bulundu. Makari, Barrack’ın sözlerini reddettiğini ve kınadığını belirtti. Paylaşımında, “Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir” değerlendirmesinde bulundu.

BARRACK’IN KONUŞMASI

Barrack, basın toplantısı sırasında gazetecilere hitaben, “Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu. Morgan (Ortagus) ve benim burada bu deliliğe katlanmamızın ekonomik olarak faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Sizin nezaketiniz, ilginiz ve düşünceli sorularınız doğrultusunda size yanıtlar vereceğiz. Eğer çalışmayı bu şekilde sürdürmek istemiyorsanız, gideriz” şeklinde konuştu.