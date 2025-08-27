Lübnanlı Gazeteciler, Barrack’tan Özür Bekliyor

LÜBNANLI GAZETECİLER SENDIKASINDAN TEPKİ

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a yönelik basın mensuplarına yaptığı açıklamalara karşı çıkarak tepki gösterdi. Sendikanın açıklamasında, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen basın toplantısında, gazetecilerin sorularına yanıt verilmesi esnasında Barrack’ın, “Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız” sözlerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Barrack’ın gazetecilere hakaret ettiği vurgulanan açıklamada, kendisinden açık bir özür dilemesi talep edildi. Aksi durumda Barrack’ın “boykot edileceği” belirtildi.

Açıklamada, “Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır.” denildi. Gazeteciler Sendikasının ifadesine göre, Barrack’ın basın mensuplarını “hayvani” sözleriyle nitelendirmesi şaşkınlıkla karşılandı ve bu sözlerin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sendika, Barrack’tan medya camiasına açık bir özür yayınlamasını istedi.

BAKANLIKTAN ÜZÜNTÜYLE KABUL EDİLDİ

Lübnan resmi ajansı NNA, konuyla ilgili olarak Enformasyon Bakanı Paul Markus’un ofisinden yapılan yazılı açıklamayı da aktardı. Bakan Markus’un gelişmeleri sürekli yurt dışından takip ettiği ve Barrack’ın basın mensuplarına yönelik ifadelerini üzüntüyle karşıladığı ifade edildi. Açıklamada, Bakanlığın, her bir gazetecinin onuruna ve statüsüne son derece önem verdiği belirtildi.

ESKİ BAKAN BARRACK’I KINADI

Lübnanlı eski Bakan Ziyad Makari, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili yorum yaparak Barrack’ın sözlerine karşı çıktı ve kınadı. Makari paylaşımında, “Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir” değerlendirmesini yaptı. Barrack, basın toplantısında gazetecilere hitaben, “Bekleyin, bekleyin, bir an için sessiz olun. size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.