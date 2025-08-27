Lübnanlı Gazeteciler: Barrack’tan Özür Talep Ediyoruz

LÜBNANLI GAZETECİLER SENDİKASINDAN TEPKİ

Lübnanlı Gazeteciler Sendikası, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın basın mensuplarına karşı söylemlerine sert bir yanıt verdi. Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan açıklamada, Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan basın toplantısında gazetecilerin soruları sırasında sesin yükselmesi üzerine Barrack’ın, “Bu, kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz ayrılırız” sözlerine karşı çıkıldı. Sendika, Barrack’ın gazetecilere hakaret ettiğini vurgulayarak sözlerini kınadı ve kendisinden açık bir özür talep etti. Eğer özür gelmezse Barrack’ın “boykot edileceği” ifade edildi.

Açıklamada, “Bir kez daha Lübnan medyası, en hafif tabirle nezaket ve diplomasi kurallarının dışında kalan bir muameleye maruz kaldı. Daha da üzücü olan ise bunun, bilindiği üzere diplomatik bir görev üstlenen büyük bir devletin temsilcisi tarafından yapılmış olmasıdır.” denildi. Ayrıca, Barrack’ın basın mensuplarının davranışları hakkında kullandığı “hayvani” teriminin “kabul edilemez” olduğu belirtildi. Gazeteciler Sendikası, Barrack’tan medya camiasını temsil eden bir özür yayımlamasını istedi.

NNA, konuyla ilgili Enformasyon Bakanı Paul Markus’un ofisinden yapılan yazılı açıklamada da, Bakan Markus’un gelişmeleri yurt dışından takip ettiği ve Barrack’ın sözlerini üzülerek karşıladığı ifade edildi. Açıklamada, Bakanlığın her gazetecinin onuruna ve statüsüne yüksek önem verdiği vurgulandı. Eski Lübnanlı Bakan Ziyad Makari, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden bir değerlendirme yaparak, Barrack’ın ifadelerini reddettiğini ve kınadığını açıkladı. Makari, “Bilinmeyenler için hatırlatalım; gazetecilik bir anı kaydetmek, olayı belgelemek ve toplumun dili olmaktır, kaos değildir” dedi.

Barrack, basın toplantısında gazetecilere hitaben, “Bekleyin, bekleyin, bir an için sesiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bunun kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda, biz gideriz. Sizden çok rica ediyorum. Neler oluyor bilmek istiyor musunuz? Medeni davranın, kibar ve hoşgörülü davranın çünkü bölgede yaşananların sorunu bu.” demişti.