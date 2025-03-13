Lucas Torreira ve Duygu German Aşk İddiası!

ÖZEL HAYATINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Galatasaray’ın yıldız oyuncularından Lucas Torreira, özel yaşamıyla gündeme geliyor. Oyuncunun, Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında yeniden bir şans verdikleri belirtilmişti. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmedi ve Özkan ile Torreira ilişkilerini sonlandırdı.

Ayrılığın Nedenleri

Devrim Özkan, katıldığı bir programda ayrılıkla ilgili olarak; “Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, ilişkide yaşanan sorunları gözler önüne serdi.

YENİ AŞK İDDİALARI

Yaşananların ardından Lucas Torreira ile ilgili yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Ünlü futbolcunun, sosyal medya fenomeni Duygu German’a ilgi duyduğuna dair bilgiler ortaya çıktı. İkilinin birlikte yer aldıkları bir fotoğraf sosyal medyada dikkat çekerken, Torreira ve German’ın birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk söylentilerini güçlendirdi. Ancak bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.