Luka Modric, Real Madrid’den ayrılacağını duyurdu

Luka Modric’in Futbola Veda Dediği An

Real Madrid’in efsanevi oyuncusu Luka Modric, İspanya La Liga’nın 38’inci haftasında cumartesi günü Real Sociedad ile oynanacak maçın, eflatun-beyazlı formayı giyeceği son karşılaşma olacağını doğruladı. 13 yıl boyunca Real Madrid’de sayısız başarı elde eden 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun ismi bir dönem Süper Lig kulüpleriyle de anılmıştı.

Modric, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hiç gelmesini istemediğim an geldi ama futbol böyle bir şey, hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Cumartesi günü Santiago Bernabeu’daki son maçımı oynayacağım. 2012 yılında dünyanın en iyi takımının formasını giyme umuduyla ve büyük işler başarma hırsıyla geldim ama bundan sonra olacakları hayal bile edemezdim” ifadelerini kullandı.

Futbolcu, “Real Madrid’de oynamak hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi. Tarihin en iyi kulübünün, en başarılı dönemlerinden birinde yer almaktan gurur duyuyorum. Kulübe, özellikle başkan Florentino Perez’e, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” dedi. Modric, dolu dolu bir veda geçirirken, “Dolu dolu bir kalple ayrılıyorum. Gurur, minnet ve unutulmaz anılarla dolu. ve Kulüpler Dünya Kupası’ndan sonra artık bu formayı sahada giymeyeceğim ama her zaman Real Madrid taraftarı olacağım. Real Madrid her zaman benim yuvam olacak” şeklinde duygularını paylaştı.

Real Madrid’deki Başarıları

2012 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham’dan transfer olan Modric, İspanyol kulübüyle 590 maça çıktı. Hırvat futbolcu bu karşılaşmalarda 43 gol atıp, 95 asist gerçekleştirdi. Modric’in Real Madrid kariyeri boyunca elde ettiği başarılar arasında; 4 İspanya La Liga şampiyonluğu, 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 5 UEFA Süper Kupa, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya Kupası ve 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yer aldı.