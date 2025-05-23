Luka Modric, Real Madrid’den Ayrıldığını Duyurdu

SON MAÇINA HAZIRLANIYOR

Real Madrid’in efsanevi ismi Luka Modric, İspanya La Liga’nın 38’inci haftasında cumartesi günü Real Sociedad ile Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmanın, eflatun-beyazlı formayı giyeceği son maç olacağını duyurdu. 39 yaşındaki Hırvat orta saha, 13 yıllık Real Madrid kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Modric’in geçmişte Süper Lig ekipleriyle de anıldığı biliniyor.

DUYGUSAL AÇIKLAMA

Luka Modric, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Hiç gelmesini istemediğim an geldi ama futbol böyle bir şey, hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Cumartesi günü Santiago Bernabeu’daki son maçımı oynayacağım” ifadelerini kullandı. 2012 yılında Real Madrid’e katıldığında dünyanın en iyi takımının formasını giyme hayalini gerçekleştirmek için geldiğini dile getiren Modric, “Bundan sonra olacakları hayal bile edemezdim. Real Madrid’de oynamak hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi.” dedi. Kulübe ve başkan Florentino Perez’e teşekkür eden Modric, taraftarların sevgisine olan minnettarlığını vurguladı.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Modric, Real Madrid’de 590 maça çıkarak significant bir iz bıraktı. Bu süre zarfında 43 gol atarken 95 asist gerçekleştirdi. Kariyeri boyunca 4 İspanya La Liga Şampiyonluğu, 6 Şampiyonlar Ligi zaferi, 5 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya Kupası, 5 İspanya Süper Kupa ve bir FIFA Intercontinental Kupası kazanarak toplamda 28 kupa sevinci yaşadı. Her zaman Real Madrid taraftarı olacağını belirten Modric, “Dolu dolu bir kalple ayrılıyorum.” diye ekledi.