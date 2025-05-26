Lukas Podolski’den 2026’ya Sözleşme Uzatıldı

SON DAKİKA: LUKAS PODOLSKİ FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

Geçen yıl futbol kariyerine veda ettiğini duyuran Lukas Podolski, beklenmedik bir gelişme ile yeniden yeşil sahalara dönme kararı aldı. Bayern Münih, Arsenal, Inter gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde top koşturan ve ülkemizde Galatasaray ile Antalyaspor’daki performansıyla tanınan 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, en son Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze forması giyiyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gornik Zabrze kulübü, Podolski’nin sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bu gelişme ile birlikte, Podolski’nin Polonya Ekstraklasa’da en az bir sezon daha forma giyeceği kesinleşmiş oldu. Kulübün sezonun son maçı öncesinde yaptığı duyuru, taraftarların büyük beğenisini topladı ve tribünlerden coşkulu alkışlar yükseldi. 1-1 tamamlanan Korona Kielce maçı öncesinde yapılan anons ile Podolski’nin kariyerine devam edeceği resmen belirtildi.

KARARINI AÇIKLADI

Zabrze kentinde doğan ve futbol kariyerine Almanya’da başlayan Podolski, Gornik’te devam etmenin kendisi için önemini ifade etti. “Gornik ve bu şehir benim evim. Burada büyüdüm, burası benim toprağım.” diyen Podolski, “Kariyerimi burada noktalamak istiyorum. Bu kararı vermek benim için kolay olmadı. Ama bir noktada durmanız gerekiyor. Henüz o noktada değilim.” şeklinde açıklamada bulundu.