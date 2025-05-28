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Lvbel C5 Tahliye Olmuştu

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RAP MÜZİK SANATÇISINA TAHLİYE KARARI

Lvbel C5 olarak tanınan 24 yaşındaki rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur, 22 gün önce Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu” nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye’nin en çok dinlenen müzisyenleri arasında yer alan Bodur hakkında bugün tahliye kararı verildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme sırasında Bodur, savunmasında şarkı sözlerindeki ifadeleri kasıtlı bir şekilde yazmadığını, kelimelerin sadece kafiyelerine uyum sağlamak amacıyla dizildiğini belirtti. “Bunun bir suç olduğunu bilmediğini” ifade eden sanatçı, tüm suçlamaları reddetti.

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