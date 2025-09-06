Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON SÜRPRİZ BİR TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİ

Ligue 1 takımlarından Lyon, son günlerde dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi. Fransız kulübü, Rizespor’da forma giyen Rachid Ghezzal ile anlaşma sağladığını duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu için 1+1 yıllık bir sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞME DETAYLARI HAKKINDA BİLGİLER

OETL’de yer alan bilgilere göre Lyon, Ghezzal’a sadece futbolculuk kariyeri için değil, aynı zamanda kariyer sonrası dönem için de projeler sundu. Sözleşmenin performansa dayalı olduğu da belirtiliyor.

GHEZZAL’IN DÖNÜŞÜ VE PERFORMANSI

Lyon altyapısından yetişen Ghezzal, 2017’de ayrıldığı takımına, 8 yıl aradan sonra geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

ÜLKEMİZDE BEŞİKTAŞ’LA BAŞARILAR KAZANDI

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla önemli başarılar elde etti. Siyah-beyazlı takımla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.