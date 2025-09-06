Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON, YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Ligue 1 ekiplerinden Lyon, futbol dünyasında sürpriz bir gelişmeye imza atarak, son olarak Süper Lig’de mücadele eden bir oyuncuyu transfer etti. Fransız kulübü, Rizespor’da forma giymiş olan Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Lyon, 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

PERFORMANSA DAYALI SÖZLEŞME DETAYLARI

OETL’de yer alan bilgilere göre, Lyon kulübü Cezayirli futbolcuya, kariyerinin sonrasında kulüp bünyesinde yer alması için de bir proje sundu. Ghezzal’ın yeni sözleşmesinin performansa dayalı yapıldığı da haberde vurgulandı.

GHEZZAL, 8 YIL ARADAN SONRA DÖNÜYOR

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetişmiş bir oyuncu ve 2017’de ayrıldığı kulübüne 8 yıl aranın ardından geri dönmüş oldu.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maçta görev alan Ghezzal, bu süreçte 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

BİRÇOK KUPA KAZANDI

Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş forması giydiği dönemlerde ise 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanarak önemli başarılara imza attı.