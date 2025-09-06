Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

Lyon, Ghezzal’ı Transfer Etti

Ligue 1 ekibi Lyon, son dönemlerde Süper Lig’de forma giymiş dikkat çeken bir futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Fransız kulübü, Rizespor’da son olarak ter döken Rachid Ghezzal’ı transfer ettiğini açıkladı. Lyon, 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşme Detayları

OETL’de yayımlanan habere göre, Lyon, Cezayirli oyuncuya kulüp bünyesinde kariyer sonrası planları da sundu. Ayrıca, 33 yaşındaki kanadın sözleşmesinin performansa dayalı olacağı belirtiliyor.

8 Yıl Sonra Döndü

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetişmiş olsa da, 2017 yılında ayrıldığı kulübüne 8 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

Geçen Sezon Performansı

Geçtiğimiz sezonda Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Beşiktaş’ta Kazandığı Başarılar

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi elde etti.