Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON’UN SÜRPRİZ TRANSFERİ

Ligue 1 takımı Lyon, son olarak Türkiye Süper Lig’de forma giymiş dikkat çekici bir ismi kadrosuna dahil etti. Fransız kulübü, Rizespor’da oynayan Rachid Ghezzal ile anlaştığını duyurdu. Lyon, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

GHEZZAL’IN SÖZLEŞME DETAYLARI

OETL’de yer alan bilgilerin ışığında, Lyon’un 33 yaşındaki Cezayirli yıldıza kariyerinin ardından kulüp bünyesinde bir proje sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, Ghezzal’ın sözleşmesinin performansa dayalı olacağı ifade ediliyor.

8 YIL ARADAN SONRA DÖNÜŞ

Rachid Ghezzal, Lyon’un altyapısından yetişip 2017 yılında ayrıldığı takıma 8 yıl aradan sonra geri döndü.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile toplam 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

BEŞİKTAŞ DENEYİMİ

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi.