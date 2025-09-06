Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON’UN SÜRPRİZ TRANSFERİ

Ligue 1 temsilcisi Lyon, Süper Lig’de dikkat çeken bir transfer gerçekleştirdi. Fransız kulübü, Rizespor’da son dönemini geçiren Rachid Ghezzal ile anlaştığını duyurdu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Lyon ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SPONSORLUK PROJESİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

OETL’de yer alan habere göre, Lyon, Cezayirli futbolcuya kulübün kariyer sonrası için bir proje sundu. Ghezzal’ın sözleşmesinin performansa dayalı olduğu ifade ediliyor.

ALTYAPIDAN GERI DÖNÜŞ

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetişerek profesyonel kariyerine ilk adımlarını atmıştı. 2017 yılından bu yana uzak kaldığı kulübüne, tam 8 yıl aradan sonra geri döndü.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Rizespor formasıyla 25 maçta görev alan Ghezzal, 4 gol atıp 2 asist yaptı.

BİZİM LİG’DE KAZANDIKLARI

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş forması giyerek 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşamıştı.