Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON’UN SÜRPRİZ TRANSFERİ

Ligue 1 takımı Lyon, son dönemde Süper Lig’de forma giymiş beklenmedik bir ismi kadrosuna katma kararı aldığını duyurdu. Fransız ekibi, son olarak Türkiye’de Rizespor forması giymiş olan Rachid Ghezzal ile anlaşma sağladı. Lyon, 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

OETL’de yer alan bilgilere göre Lyon, Cezayirli futbolcuya kulüp bünyesinde kariyer sonrası için de bir proje sunmuş. 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin performansa dayalı olarak şekilleneceği de belirtildi.

YILLAR SONRA DÖNÜŞ

Rachid Ghezzal, Lyon’un altyapısından yetişen bir oyuncu. 2017 yılında ayrıldığı Fransız kulübüne, 8 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçmiş sezon içerisinde Rizespor ile 25 maçta görev alan Ghezzal, bu süreçte 4 gol ve 2 asist kaydetti.

GEÇMİŞİNDEN BAŞARI

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş forması giymiş ve burada 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmayı başarmıştı.