Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LIGUE 1’E SÜRPRİZ TRANSFER

Ligue 1 takımı Lyon, Süper Lig’de forma giymiş sürpriz bir transfere imza attığını açıkladı. Fransız temsilcisi, son olarak Rizespor’da mücadele eden Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattı. Lyon, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI VE GELECEK PROJELER

OETL’de yer alan bilgilere göre Lyon, Cezayirli futbolcu için kulüp içerisinde kariyer sonrası proje de sundu. Ayrıca Ghezzal’ın kontratının performansa dayalı olacağı ifade edildi.

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetiştikten sonra 2017 yılında takımdan ayrılmıştı. 8 yıl aradan sonra yeniden Fransız ekibine dönmüş oldu.

PITHER PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal, bu süreçte 4 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ’TA KAZANDIĞI KUPALAR

Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi elde etti.