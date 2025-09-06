Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

LYON’UN SÜRPRİZ TRANSFERİ

Ligue 1 ekibi Lyon, son dönemde Süper Lig’de forma giymiş beklenmedik bir ismi transfer ettiğini duyurdu. Fransız kulübü, Türkiye’de Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Lyon, 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE PROJELER

OETL’de yer alan habere göre Lyon, Cezayirli yıldız için kulüp bünyesinde kariyer sonrası projeler de sundu. Aynı haberde, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin performansa dayalı olacağı belirtildi.

GHEZZAL’IN DÖNÜŞÜ

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetişerek 2017 yılında ayrıldığı Fransız ekibine 8 yıl sonra geri döndü.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile toplamda 25 maça çıkan Ghezzal, bu maçlarda 4 gol ve 2 asist yaptı.

BESİKTAŞ DÖNEMİ

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştı.