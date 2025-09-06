Spor

Lyon, Rachid Ghezzal’ı transfer etti

lyon-rachid-ghezzal-i-transfer-etti

LYON’UN SÜRPRİZ TRANSFERİ

Ligue 1 ekibi Lyon, son dönemde Süper Lig’de forma giymiş beklenmedik bir ismi transfer ettiğini duyurdu. Fransız kulübü, Türkiye’de Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal’ı kadrosuna kattığını açıkladı. Lyon, 33 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE PROJELER

OETL’de yer alan habere göre Lyon, Cezayirli yıldız için kulüp bünyesinde kariyer sonrası projeler de sundu. Aynı haberde, 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin performansa dayalı olacağı belirtildi.

GHEZZAL’IN DÖNÜŞÜ

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetişerek 2017 yılında ayrıldığı Fransız ekibine 8 yıl sonra geri döndü.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile toplamda 25 maça çıkan Ghezzal, bu maçlarda 4 gol ve 2 asist yaptı.

BESİKTAŞ DÖNEMİ

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırtasiyeciler Velilere Uyarıyor: Sağlıklı Ürünler Alın!

Eğitim-Öğretim yılı yaklaşırken veliler kırtasiye alışverişine başladı. Kırtasiyeciler, dikkat edilmesi gereken ürünler hakkında uyarılarda bulundu.
Spor

A Milli Voleybol Takımı Finale Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk finaline yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.