Lyon, Rachid Ghezzal’ı yeniden alıyor

LYON’UN SÜRPRİZ TRANSFERİ

Ligue 1 temsilcisi Lyon, son dönemlerde Süper Lig’de forma giymiş beklenmedik bir ismi kadrosuna dahil etti. Fransız kulübü, daha önce Rizespor’da oynayan Rachid Ghezzal’ı transfer ettiğini duyurdu. Lyon, 33 yaşındaki futbolcu ile 1 artı 1 yıllık bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI VE PROJELERİ

OETL’de yer alan bilgilere göre, Lyon, Cezayirli yıldıza sadece futbol kariyeri için değil, aynı zamanda kulüp içinde kariyer sonrası için de projeler sundu. Sözleşmenin performansa dayalı olduğu da açıklandı.

RETURN TO LYON AFTER 8 YEARS

Rachid Ghezzal, Lyon altyapısından yetişerek 2017 yılında ayrıldığı kulübe 8 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile birlikte 25 maça çıkan Ghezzal, 4 gol atıp, 2 asist yaparak dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ’TAKİ BAŞARILARI

Ayrıca Ghezzal, Türkiye’de Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanarak önemli başarılar elde etmişti.