M. Arolat’ın Ölümü Şaşırttı! Kalp Krizi

TRAGİK OLAYIN DETAYLARI

Türk müzik ve sinema camiasının tanınmış ismi Metin Arolat, 20 Eylül 2024 tarihinde İstanbul’un Kozyatağı bölgesindeki bir otelde sahne aldığı esnada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. 52 yaşındaki şarkıcı ve klip yönetmeninin beklenmedik ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken, ölüm nedeni herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. Adli Tıp Kurumu, Arolat’ın vefatına dair dikkat çekici ayrıntıları içeren bir otopsi raporu hazırladı.

SAHNEDE YAŞANAN FELAKET

20 Eylül 2024 gecesi, Kozyatağı’ndaki Hilton Oteli’nde sahne alan Metin Arolat, şarkısını seslendirdiği sırada aniden yere düştü. Olay mahallinde sanatçıya kalp masajı yapıldı ve hemen ambulansa nabız olmadan alındı. Hastaneye kaldırılan Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 52 yaşındaki sanatçının ani kaybı, müzik dünyasında büyük bir şok yarattı.

OTOPSİ RAPORUNDAN ŞAŞIRTICI BULGULAR

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildi. Sabah gazetesinde yer alan haberine göre, Arolat’ın kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu maddeye rastlandı. Raporda, sanatçının ölüm nedeninin kalp krizi olarak kesinleştiği ancak kanındaki maddelerin ölümü çevreleyen şüpheleri artırdığı ifade edildi. Ekol TV’nin haberinde ise, Arolat’ın uzun süre katı bir diyet programı uyguladığı ve bu durumun sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratmış olabileceği vurgulandı.