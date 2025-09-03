Magazin

M. Bozdağ’ın Babası Vefat Etti

ACILI HABER

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ için üzücü bir gün yaşandı. “Diriliş Ertuğrul” ve “Kuruluş Osman” gibi önemli projelere imza atan ve izleyicilerin gönlünde yer edinen Bozdağ, babasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Mehmet Bozdağ’ın babası İlhan Bozdağ, hayatını kaybetti.

MEHMET BOZDAĞ’DAN DUYGUSAL İFADELER

Bu kayıpla derin bir üzüntü yaşayan Mehmet Bozdağ, X platformunda bir paylaşımda bulundu. Bozdağ, “Sevgili babam, hayallerimizin ve emellerimizin müşevviki İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.” şeklinde ifadeler kullandı.

CENAZE TÖRENİ HAKKINDA BILGILER

Bozdağ Film sosyal medya hesapları üzerinden de merhumun cenaze detaylarını paylaştı. Yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Bozdağ’ın muhterem babası İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi 03.09.2025 Çarşamba günü, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından, Asri Mezarlık 1. Kapıda defnedilecektir.” denildi.

ÖNEMLİ

Magazin

Gündem

