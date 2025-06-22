M. Canpolat, Abisi Kadir Canpolat’ı Vurdu

OLAY VE KOLTUKTAKİ ÇATIŞMA

Kadir Canpolat, Ocak Partisi’nin Genel Başkanı olarak silah ile vurularak hayatını kaybetti. Erzurum’un Horasan ilçesinde bulunan Çayırdüzü Mahallesi’nde, Kadir Canpolat ile kardeşi M. Canpolat arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştüğünde, M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat’a silah ile ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Kadir Canpolat, ambulans ile Horasan Devlet Hastanesi’ne götürüldü, ancak doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M. Canpolat, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KADİR CANPOLAT’IN HAYATI

Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum’un Horasan ilçesinin Çayırdüzü köyünde dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman Şerif Beygü İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini Merkez Mecidiye İmam Hatip Lisesi’nde sürdürdü. İmam Hatip eğitim zamanı boyunca Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları ile milli görüş etkinliklerine katılım gösterdi. Üniversitede Güzel Sanatlar Müzik bölümüne kayıt oldu ve başarılı bir eğitim dönemi geçirdi. Askerliğini ise İstanbul Harem 1. Ordu Selimiye Kışlası’nda moral ekibi ile tamamlayarak takdir belgesi aldı.

OSMANLI OCAKLARI’NI KURDU

2005 yılında visionsındaki teşkilatın Osmanlı Ocakları dergisini çıkartarak ülke gündemine katkıda bulundu. Rize-Hemşin kökenli olan Kadir Canpolat, Osmanlı Ocakları’nı Molla Mevlüt dedesinden ilham alarak Erzurum’da kurdu. Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum mitinginde söylediği “yeşil üç hilal bizim ecdadımızı temsil ediyor” ifadesiyle büyük bir ilgi topladı.

KÜLTÜREL VE SPORSAL YETENEKLERİ

Canpolat, aynı zamanda söz müzik eserleri üretme yeteneğine sahip ve birçok üfleme enstrümanı çalabiliyor. “Zincire vurulmuş altı asırlık yiğit” isimli kitabın yazarı. Astronomi ile ilgili bir ilgisi olmasının yanı sıra iyi derecede paraşütle atlama, masa tenisi, kayak, boks, voleybol, basketbol, futbol ve ok atma başta olmak üzere birçok spor dalında yetenekliydi. Arapça, İngilizce ve Rusça dillerine hâkimdi. Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat ile evli ve dört çocuk babasıydı.