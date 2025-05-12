M G, Mayıs 2025 Fiyatlarını Açıkladı

MG MARKASI YENİ FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLADI

Otomobil sektöründe dikkat çeken markalardan biri olan MG, Mayıs 2025 için fiyat listesini resmi olarak duyurdu. Hem elektrikli, hibrit hem de benzinli motor seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden MG, “her bütçeye uygun seçenek bizde” mesajını veriyor.

YENİ MODELLERİN FİYATLARI

Yeni fiyat listesine göre MG ZS, 1 milyon 390 bin TL’den, elektrikli modeli MG4 ise 1 milyon 379 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Elektrikli ZS EV ve MG4 modelleri, çevreci sürüşü tercih edenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. Öte yandan, hibrit E-HS ve benzinli HS modelleri ise, geleneksel performanstan vazgeçemeyen sürücüler için öne çıkıyor.