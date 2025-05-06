M. S. Atasoy HSK’ya şikayet edildi

MEHMET SELİM ATASOY’DAN HSK’YA ŞİKAYET

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olan Mehmet Selim Atasoy, avukatı Mehmet Selim Aslan aracılığıyla mahkeme hakimini HSK’ya şikayet etti. 2 Mayıs tarihli şikayet dilekçesinde avukat Aslan, “Ceza alt sınırı 6 yıl üst sınırı 14 yıl olan, 2 kişiyi silahla yaralayan ve vücudunda kemik kırılmasına neden olan kişiyi aynı gün içerisinde serbest bırakmasına rağmen bizim müvekkilimizi serbest bırakmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

DUYURULAN HUKUKSUZLUKLAR

Konuya dair açıklama yapan Avukat Mehmet Selim Aslan, 2024 yılında gerçekleşen güvenlik kameralarına da yansıyan olayda iki kişiyi silahla yaralayan şüphelinin aynı hakim tarafından serbest bırakıldığını belirtti. Ancak müvekkili Mehmet Selim Atasoy’un 8 aydır tutuklu olduğu vurgusunu yaparak, “Müvekkilim 8 aydan fazladır tutukludur. Müvekkilim, alt sınırı 6 ay üst sınırı 5 yıl olan bir suçla tutuklu. Hukuka aykırılıkları dile getirmek için HSK’ya başvurduk. Hakime hanımın kötü niyetli davrandığını düşünüyoruz. 2024 yılının kasım ayında bir şahıs, 2 kişiye 18 kurşun sıkarak yaralıyor. Her ikisinde de kemik kırığı var ve aslında öldürmeye teşebbüs suçuyla yargılanmaları gerekirken, dosya Asliye Ceza Mahkemesi’ne yönlendiriliyor. Aynı hakim ve savcı bu kişiyi serbest bırakıyor.” dedi.

CİNAYETİN DETAYLARI VE SÜREÇ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra 19’uncu günde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında dava açıldı. Güran’ın amcası, ağabeyi ve annesi, “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, bir başka sanık “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ŞİKAYET VE DAVALARIN GÜNDEMİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suçluyu kayırma” suçundan 15 sanık hakkında da dava açtı. Tutuksuz üç çocuk hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Sürecin ilerlemesi ile birlikte ilk davanın 17 Nisan’daki duruşmasında Güran ailesinin avukatları, hakimi HSK’ya şikayet etti. 25 Nisan’da görülen 2’nci duruşmanın ardından mütalaa hazırlandı ve sanıklar için ceza talebi gündeme getirildi. 2 Mayıs’da yapılan 3’üncü duruşmada ise mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.