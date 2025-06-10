M. Şimşek: 2026 Yılı Fırsatlar Genişleyecek

GEÇİCİ SIKILIK ÜZERİNE DEĞİNİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğunu belirtiyor. “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız,” diyor.

DEZENFLASYON PROGRAMININ İYİMSERLİĞİ

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’a verdiği röportajda dezenflasyon programı sayesinde dış kırılganlıkların azaldığına ve makro-finansal istikrarın güçlendiğine dikkat çekiyor. “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz,” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca, “2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak,” diyor.

DESTEK PAKETLERİNİN DETAYLARI

Şimşek, iş dünyasının finansman sorunlarına yönelik şu bilgileri paylaştı: “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır.” Çiftçiler ve esnaf için devletin kredi maliyetlerinin önemli bir kısmını karşıladığını söylüyor. “Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz,” diyor. İhracatçılara sağlanan desteğin tarihî seviyelere ulaştığını belirtiyor.

KOBİ DESTEKLERİ VE YENİ PAKETLER

Şimşek, reeskont kredilerinde günlük limitin 13 kat artırıldığını ve Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını vurguluyor. Geçmişte 18 bin ihracatçıya 49 milyar dolar finansman sağlandığını belirtirken, “Bu firmaların %83’ü KOBİ’ydi,” diyor. 2025 için hedeflerinin 52 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda teminat sorunlarına da yapısal çözümler ürettiklerini belirtiyor ve “Artık teminat olarak yalnızca banka teminat mektupları değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık krediler de kabul ediliyor,” diyor. Ekonomik koşullar ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerinin hızlıca devreye alınacağını vurguluyor.