M. Şimşek: Piyasa Enflasyon Beklentileri İyileşiyor

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2025 için “Sektörel Enflasyon Beklentileri”ni duyurdu. Verilere göre, yıllık enflasyon beklentileri mayıs ayında piyasa katılımcıları ve reel sektör açısından azalma gösterirken, hane halkı için artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda bu verilere atıfta bulunarak, “Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor.” dedi. Bakan, mayıs ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin, geçen yılın aynı dönemine göre reel sektör açısından 15 puan, piyasa katılımcıları açısından ise 8 puan düştüğünü belirtti. Hane halkı beklentisinde, nisana göre sınırlı bir artış yaşanmasına rağmen yıllık bazda iyileşmenin 16 puan olduğunu ifade etti.

PROGRAMIN ETKİLERİ

Öngörülebilirliği ve güveni artıran programlarının, kararlı duruşlarının ve etkin iletişimlerinin sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansımasının sınırlı kaldığı vurgulandı. Bu durum, piyasa aktörlerinin daha güvenli bir zeminde hareket etmelerine katkı sağlıyor.