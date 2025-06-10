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M. Şimşek: Yeni Destek Paketleri Yolda

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FİNANSMANDA GEÇİCİ SIKILIK TAHMİNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde yaşanan geçici sıkılığın varlığını dile getirirken, ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun yeni destek paketlerinin hızla devreye alınacağını ifade etti.

2026 YILI İYİMSERLİK İÇİN GÜÇLÜ GEREKÇELER SUNUYOR

Bakan Şimşek, Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’un sorularını yanıtlarken, dezenflasyon programıyla dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini belirtti. “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz” diyen Şimşek, “Küresel yapısal sorunlara karşı önemli avantajlarımız var. Bu nedenle, önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz” ifadesinde bulundu. 2026 yılı için refahın daha fazla hissedileceği, fırsatların genişleyeceği ve ekonomik güvenin pekişeceği bir yıl olacağı öngörüsünde bulundu.

DESTEK PAKETLERİ YOLDA

Mehmet Şimşek, iş dünyasının finansman sorunlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı: “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık mevcut. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır. Bunun yanında, çiftçilerimizin ve esnaflarımızın kullandığı kredilerin finansman maliyetinin önemli bir kısmını biz karşılıyoruz.” Şimşek, çiftçilerin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılar için ise bu oranın 5 lira olduğunu belirtti.

Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını ve reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat artırıldığını vurgulayan Şimşek, “Geçen yıl 18 bin ihracatçımıza 49 milyar dolar finansman sağladık. Bu firmaların %83’ü KOBİ’ydi. 2025 hedefimiz 52 milyar dolar” dedi. Tüm bu desteklerin yanı sıra teminat sorunlarına da yapısal çözümler üretildiğini kaydetti. “KOBİ’lerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Şu an 15 farklı Hazine destekli kefalet paketi ile toplam 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağlanıyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, yeni destek paketlerinin hızla devreye alınacağını sözlerine ekleyerek, ülkenin kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklanılması gerektiğini belirtti.

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