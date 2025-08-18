M. Takım Hedefi Dünya Kupası’na Katılmak

TEKNİK DİREKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

A Milli Futbol Takımı’nın başındaki isim Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerine en iyi şekilde hazırlık yaptıklarını ve zorlu bir sürece girdiklerini vurguladı. Montella, “Avrupa Şampiyonası’na nazaran biraz daha oturmuş bir kadro var ellerinde. İlk maçtan itibaren bütün konsantrasyonumuzu ve enerjimizi yoğunlaştıracağız” şeklinde konuştu. Türk vatandaşlığı konusuyla ilgili olarak “Hala teklif edilmesini bekliyorum” diyen Montella, futbolcularla kurduğu ilişki hakkında ise gülümseyerek “Belki de Türk kanına sahibimdir” ifadelerini kullandı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde soruları yanıtlayan Montella, rakipleri değerlendirmenin yanı sıra milli takımın hedefleri ve futbolcuların durumu hakkında bilgiler verdi.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Montella, katılmayı hedefledikleri Dünya Kupası hakkında ise “24 yıldır katılamadığımız bir turnuva var. Hedeflerimizi ve bütün enerjimizi tabii ki turnuvaya katılabilmek için kullanacağız. İlk maçta çok önemli bir rakip olan Gürcistan’la karşılaşacağız. Son dönemlerde ne kadar geliştiklerini ve takım olarak ne kadar ilerlediklerini görebiliyoruz.” dedi. Türkiye’deki herkesin “Dünya Kupası’na artık mutlaka katılmalıyız” yorumlarının oluşturduğu baskıyla ilgili, “Böyle olması çok normal. Türkiye gibi bir ülkenin büyük hedeflere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Biz, futbolcuları en iyi şekilde hazırlayarak performans göstermeli ve yürümek zorundayız” açıklamasında bulundu. A Milli Takım olarak her zaman büyük hedefler belirlemeleri gerektiğini belirten Montella, Dünya Kupası’na direkt katılım hedefini ise doğal karşıladığını ifade etti.

EĞİTİM VE İLERLEME YAKLAŞIMI

Montella, organizasyona direkt katılım için acele etmeleri gerektiğinin altını çizerken, “Maçtan maça yaptığımız yaklaşımla hareket etmeliyiz. İlk hedefimiz ilk maçı atlatıp adım adım ilerleyerek hedefe koşabilmek. Gönül ister ki hemen direkt katılalım ama maç maç gitmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Özellikle mental açıdan bir avantaj için en iyi yolu izlemek gerektiğini düşündüğünü de ekleyen Montella, “Şaka bir yana hepimiz Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz.” dedi.

A Milli Takım’daki futbolcularla kurduğu iyi ilişkilerin temelinin aile ortamına bağlı olduğuna dikkat çeken Montella, “Kadro seçimi yaparken bazı oyuncuları dışarıda bırakırken inanılmaz zorlanıyorum. Buraya herkesin ne kadar istekli geldiğini her seferinde hissediyorum.” şeklinde konuştu. Bire bir görüşmelere önem verdiğini belirten Montella, modern futbolda ilişkilerin öneminin arttığını ve bunun üzerinde durmaya çalıştığını söyledi.

VATANDAŞLIK TEKLİFİ

Montella, sözleşmesi uzatıldığında gündeme gelen Türk vatandaşlığı konusunu da gündeme getirerek, “Hala teklif edilmesini bekliyorum.” dedi. Osimhen, Jhon Duran ve Orkun Kökçü gibi oyuncuların Türkiye’ye gelmesinin Avrupa’daki birçok futbolcunun ilgisini Türkiye’ye çektiğini belirten Montella, “Çok önemli isimler geldi. Abraham da bu isimler arasında. Bu futbolcular Süper Lig’e güzel bir spot ışığı tuttu ve Süper Lig’in diğer futbolcuların gözünde albenisinin arttığını düşünüyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.